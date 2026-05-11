Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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11.05.2026 15:45:00
It's Been 5 Years Since Tilray Merged With Aphria to Create a "Global Cannabis Leader." Here's How It's Done Since Then
In May 2021, Tilray Brands (NASDAQ: TLRY), which was then known as just Tilray, merged with low-cost cannabis producer Aphria, in what was a massive deal in the marijuana industry. The press release announcing the deal said the combined businesses would create "a global cannabis leader." The expectation was that the entity would be able to grow into new markets and be profitable.Today, Tilray Brands is one of the leading cannabis companies in the world, but it's been a volatile five years since this merger was completed. Let's take a look at how the business has performed since then, how the stock has done, and whether it's a good investment to consider for growth investors today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tilray Brands (ex Aphria)
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01.04.26
|Tilray-Aktie dennoch in Rot: Cannabis-Konzern meldet geringeren Verlust und überraschend starken Umsatz (finanzen.at)
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09.01.26
|Tilray-Aktie legt zu: Verluste eingegrenzt - Umsatzerwartungen übertroffen (finanzen.at)
Analysen zu Tilray Brands (ex Aphria)
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