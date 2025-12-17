CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
17.12.2025 23:25:00
It’s been illegal to make women have a man co-sign their loans since the ’70s. Now the Trump administration could change that.
Proposed changes to a rule barring banks from discriminating against certain borrowers are ‘alarming,’ and a ‘step backwards,’ consumer advocates sayWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!