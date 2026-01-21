Glencore Aktie
WKN DE: A1WY82 / ISIN: US37827X1000
|
21.01.2026 16:05:00
It’s make-your-mind-up time for Rio Tinto as deadline looms for decision on $260 billion deal
Rio Tinto has until Feb. 5 to inform the U.K. Takeover Panel if it intends to make an offer for Glencore.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
|
13.01.26
|Glencore-Aktie sinkt: BHP verzichtet wohl auf Glencore-Offerte (Dow Jones)
|
09.01.26
|Aktien von Glencore und Rio Tinto uneins: Gespräche über Fusion (finanzen.at)
|
02.12.25
|Glencore-Aktie stabil: Merafe streicht Jobs und Schmelzkapazitäten wegen Eskom-Preisen (Dow Jones)
|
29.10.25
|Glencore-Aktie reagiert auf angepasste Kupfer-Förderprognose 2025 trotzdem mit Zuwächsen (finanzen.at)
|
08.10.25
|Staatshilfe: Australien zahlt Millionen für Erhalt von Glencore-Kupferhütte - Aktie gefragt (Dow Jones)
|
06.08.25
|Glencore-Aktie schwächelt: Wertminderungen in Kolumbien führen zu überraschendem Verlust (Dow Jones)
Analysen zu Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!