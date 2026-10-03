CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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03.10.2026 10:36:00
It's Not Just Larger Checks That Matter: This Big 2027 Social Security Change Could Put More Money in Your Pocket
There's a reason so many Social Security recipients are excited for Oct. 14 to arrive. That's the day the Social Security Administration is expected to reveal its 2027 cost-of-living adjustment, or COLA.
This year's COLA, which came in at 2.8%, meant recipients lost buying power due to an uptick in inflation. So many seniors are hoping a more generous raise will come their way in the new year.
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