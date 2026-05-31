The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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31.05.2026 18:00:00
It’s not just tech stocks: The broad-based strength of the market right now gives investors reason to stay the course
While tech is still leading the party, more parts of the market are starting to join in.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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