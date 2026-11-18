Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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18.11.2026 23:17:02
It’s Official: Anthropic Prices Its IPO at $83 a Share. Here’s What We Know (and What We Don’t)
Anthropic, the company behind the Claude family of AI models, priced its initial public offering at $83 per share on Wednesday, according to Reuters, Bloomberg and CNBC, which all cited people familiar with the matter. That's well above the $70-$78 range the company set when it launched its roadshow last week.
Shares are expected to start trading on the Nasdaq on Thursday under the ticker ANT. Pricing above the range is a strong sign of demand and sets up one of the largest IPOs on record, as well as the first from a major developer of frontier AI models.
Image source: Getty Images.
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