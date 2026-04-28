Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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29.04.2026 00:20:00

It’s time for a Microsoft ‘reset.’ Here’s what investors should focus on now.

With the cloud narrative now better understood, Microsoft has an opportunity to refocus investors around software and dispel negative sentiment.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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