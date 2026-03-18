Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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18.03.2026 16:42:00
It’s time to rethink how we define obesity as millions turn to GLP-1s
BMI is just B.S. It doesn’t accurately define what it means to be overweight.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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