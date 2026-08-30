True Aktie
WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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30.08.2026 13:07:00
It's True. SpaceX Is Coming to Louisiana. Here's How You Can Profit From That.
By now you may have heard the news: Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) company is coming to Louisiana -- and bringing a pile of cash along for the ride.On Aug. 25, SpaceX said it planned to develop a high-volume launch facility for Starship on the Louisiana Gulf Coast. The site will host 10 Starship launch pads, deep-water shipping ports and vehicle processing facilities for receiving cargo, and an airport, and will cost $100 billion to build. It won't all be spent at once, of course, but construction will begin in 2027, with the first launch pad expected to be operational by 2029, and further work continuing after that. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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