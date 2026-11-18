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18.11.2026 06:31:28
ITSSKIN präsentierte Quartalsergebnisse
ITSSKIN hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -469,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ITSSKIN ein EPS von 436,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 44,82 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,78 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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