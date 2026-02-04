04.02.2026 06:31:28

ITSSKIN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ITSSKIN hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 300,97 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ITSSKIN 353,00 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat ITSSKIN 42,00 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,93 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 766,10 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 937,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,70 Prozent auf 153,40 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 142,43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

