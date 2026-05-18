ITSSKIN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ITSSKIN hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 534,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 126,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 42,68 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,32 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at