itsumoinc Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

itsumoinc Registered hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,110 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 5,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 19,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at