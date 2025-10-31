ITT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ITT hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 999,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 885,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at