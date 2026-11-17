ITT Aktie
WKN DE: A2AJTS / ISIN: US45073V1089
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17.11.2026 13:09:21
ITT Names Blaine Browers CFO, Succeeding Michael Savinelli
(RTTNews) - Industrial manufacturer ITT Inc. (ITT) on Tuesday announced the appointment of Blaine Browers as Senior Vice President and Chief Financial Officer, effective January 1, 2027.
Browers will succeed Interim Chief Financial Officer Michael Savinelli, who will continue as Vice President of finance, chief tax officer, treasurer and assistant secretary, the company said.
ITT said Browers joins from Cadre Holdings, where he has served as CFO since 2018.
Before joining Cadre, Browers held finance and information technology leadership roles at IDEX Corp and previously worked at General Electric, the company said.
Shares of ITT rose 0.01% to $207.51 in premarket trading after ending Monday's session down 1.75%.
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