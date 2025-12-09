ITT Aktie
WKN DE: A2AJTS / ISIN: US45073V1089
|
09.12.2025 06:53:39
ITT Prices Underwritten Public Offering Of 7 Mln Shares
(RTTNews) - ITT Inc.(ITT), a specialty components maker for the aerospace, transportation, energy, and industrial markets, said on Tuesday that it has priced its underwritten public offering of 7 million shares at $167 per share. ITT estimates that the net proceeds from the offering will be around $1.14 billion.
The company intends to use the net proceeds from the offering to fund a portion of the previously announced acquisition of the business of SPX FLOW, Inc. If the acquisition is not completed, then the net proceeds will be used for general corporate purposes.
In connection with the offering, the company also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,050,000 shares at $167 per share. The offering is expected to close on December 10.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ITT Incmehr Nachrichten
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: ITT präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: ITT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu ITT Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ITT Inc
|141,00
|-8,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.