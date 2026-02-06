ITT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ITT hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ITT mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 929,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,11 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 6,30 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,94 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,63 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at