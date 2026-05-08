ITT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ITT gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte ITT 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ITT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 913,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at