ITT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ITT hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ITT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 999,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at