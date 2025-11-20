Ituran Location and Control: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ituran Location and Control hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ituran Location and Control 0,690 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 92,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ituran Location and Control einen Umsatz von 83,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at