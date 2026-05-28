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28.05.2026 06:31:29
Ituran Location and Control legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ituran Location and Control hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ituran Location and Control 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent auf 102,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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