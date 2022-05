Ituran Location and Control stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ituran Location and Control hat am 24.05.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,430 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 72,1 Millionen USD gegenüber 67,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at