Ituran Location and Control stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ituran Location and Control hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte Ituran Location and Control einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 104,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at