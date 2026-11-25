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25.11.2026 06:31:29
Ituran Location and Control: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ituran Location and Control hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ituran Location and Control ein EPS von 0,740 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 106,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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