ITV Aktie
WKN: A0BLQP / ISIN: GB0033986497
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11.11.2026 09:12:50
ITV cuts content budget as ad revenue slides
UK broadcaster to make £30mn in temporary savings as advertising demand weakensWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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