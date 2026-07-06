Sky Deutschland Aktie
WKN DE: SKYD00 / ISIN: DE000SKYD000
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06.07.2026 16:40:04
ITV hits such as I'm a Celebrity to stay free to watch after Sky takeover
Sky boss Dana Strong's comments came as the channel announces it is buying ITV's media and entertainment divisions in a £1.6bn deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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