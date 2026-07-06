Entertainment Holdings Aktie

Entertainment Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US29385H1068

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06.07.2026 08:53:24

ITV sells media and entertainment arm to Sky for £1.6bn

The two broadcasters say the deal will create a strong rival to global streaming giants.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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