IV-Experte auf Ö1: China hat wichtige Rolle bei Russland-Sanktionen

Das Verhalten Chinas wird eine entscheidende Rolle darin haben, wie stark sich die westlichen Sanktionen auf Russland auswirken. Das sagt Michael Löwy, Bereichsleiter für Internationale Beziehungen und Märkte bei der Industriellenvereinigung (IV), in einem Ö1-Sonderjournal am Freitag. Russland könne gewisse Produkte, die es nicht mehr aus Europa oder den USA erhält, durch chinesische Alternativen substituieren. Allerdings kann China nicht alles auffangen, so Löwy.

Es habe in den letzten Wochen einen Schulterschluss beider Länder gegeben, so der IV-Experte. Die Beziehungen Chinas und Russlands seien aber mit Blick auf die Geschichte nicht immer konfliktfrei gewesen. "Das heißt, auch hier, würde ich sagen, muss man sich aufeinander vielleicht nicht ganz verlassen", schätzt Löwy. "Aber in der näheren Zukunft wird China Russland stützen."

Bisher nicht entschieden, aber im Gespräch ist ein Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift. Mehrere EU-Staaten, darunter Österreich, sind momentan gegen eine solche Maßnahme. Wie stark die Auswirkungen eines derartigen Schritts wären, ist dem IV-Experten Löwy nach, schwer abzuschätzen - "denn SWIFT ausschalten, heißt nicht alles ausschalten." Er verweist dabei auf den Iran, der trotz Sanktionen weiter mit Öl handelt.

Die jetzt beschlossenen Sanktionen dürften dem Experten nach schnell wirken. Das gelte vor allem für Sanktionen, die spezifische Personen anvisieren. "Für die, die damit getroffen sind, verändert sich ja tatsächlich die Lebenssituation, wenn ich wo nicht mehr einreisen darf oder auf mein Vermögen keinen Zugriff habe." Auch die russischen Banken sollten die Sanktionen nach Löwys Einschätzung relativ schnell zu spüren bekommen.

spo/cgh

APA