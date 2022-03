IV fordert Transformationsfonds als Hilfe für Fossil-Energie-Ausstieg

Die Industriellenvereinigung (IV) hat in einigen Tageszeitungen am Samstag einen offenen Brief an Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) veröffentlichen lassen. "Die Energie-Krise ist eine existenzielle Bedrohung für die heimische Industrie mit ihren rund 1 Mio. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", heißt es darin zu allererst. Vor allem wird eine "Entlastung für die betroffene Industrie" gefordert. Italien oder Deutschland würden ihrer Industrie den Rücken stärken.

"Darüber hinaus muss ein Transformationsfonds den Ausstieg der Unternehmen aus fossilen Energien unterstützen", heißt es weiter. Neue Belastungen dürfe es nicht geben. "Anstehende Gesetzesvorhaben dürfen nicht zu einer weiteren Belastungslawine für unsere Industrie werden. Jetzt braucht es ein sofortiges Aussetzen sämtlicher Beschlüsse, die unseren Standort und unsere Unternehmen in dieser fordernden Zeit noch mehr unter Druck setzen würden. Eine falsch umgesetzte Dekarbonisierung darf nicht zu einer Deindustrialisierung führen."

Der Ausbau erneuerbarer Energien müsse deutlich schneller werden. Dahingehend müssten Genehmigungsverfahren für Infrastruktur und Energieprojekte beschleunigt werden, fordert die Industriellenvereinigung von Präsident Georg Knill abwärts.

