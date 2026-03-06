Ivanhoe Capital Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ivanhoe Capital Acquisition A hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,05 USD gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 125,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ivanhoe Capital Acquisition A einen Umsatz von 2,0 Millionen USD eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,220 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 21,00 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 929,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ivanhoe Capital Acquisition A einen Umsatz von 2,04 Millionen USD eingefahren.

