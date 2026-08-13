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13.08.2026 06:31:29
Ivanhoe Capital Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ivanhoe Capital Acquisition A hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ivanhoe Capital Acquisition A ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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