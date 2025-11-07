Ivanhoe Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ivanhoe Electric lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,91 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ivanhoe Electric 0,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at