|
25.02.2026 06:31:29
Ivanhoe Electric legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ivanhoe Electric veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,140 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ivanhoe Electric in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,790 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,070 USD erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 3,24 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,90 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,733 USD und einen Umsatz von 3,14 Millionen USD in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.