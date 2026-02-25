Ivanhoe Electric legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ivanhoe Electric veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,140 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ivanhoe Electric in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,790 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,070 USD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,24 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,90 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,733 USD und einen Umsatz von 3,14 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at