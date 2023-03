Ivanhoe Mines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ivanhoe Mines ließ sich am 13.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ivanhoe Mines die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,030 USD, nach 0,040 USD im Vorjahresvergleich.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,330 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,361 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 504,71 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at