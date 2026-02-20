Ivanhoe Mines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ivanhoe Mines gab am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ivanhoe Mines 0,100 CAD je Aktie verdient.

Ivanhoe Mines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 238,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 57,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,270 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,230 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1003,47 Prozent auf 617,06 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,92 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at