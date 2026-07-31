Ivanhoe Mines gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ivanhoe Mines hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Ivanhoe Mines hat ein EPS von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 57,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 211,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 134,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at