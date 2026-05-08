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08.05.2026 06:31:29
Ivanhoe Mines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ivanhoe Mines stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 105,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 227,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 110,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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