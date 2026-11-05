Ivanhoe Mines vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ivanhoe Mines gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ivanhoe Mines 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 107,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 369,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 178,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at