Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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28.05.2026 16:13:00
'I've applied for more than 400 roles' - how young people are facing the job shortage
The BBC has been hearing from young people who are struggling to find work about how they are tackling the challenge.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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