People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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11.10.2026 14:45:00
I've Been Investing for 22 Years. Here's the 1 Thing I Wish More People Knew About Bear Markets.
The stock market doesn't always go up. Bear markets happen. They're an inevitable part of investing. But knowing that doesn't make it easier to live through. Stock market crashes are emotional -- they're scary and discouraging, and they can cause people to lose confidence in the future.
I've been investing for 22 years, ever since I got my first private-sector job with a 401(k) plan. And here's one thing I wish everyone knew: Bear markets are nothing to fear if you're a long-term investor with a diversified portfolio and a healthy perspective. Let's look at a few reasons why bear markets can even be a big opportunity.
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