Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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30.08.2026 14:08:00
I've Been Writing About Disney Stock for 30 Years. Here's Why My Conviction Has Never Been Higher.
You learn a lot writing about the stock market, and I've been doing that for a long time. As a contributor to The Motley Fool since 1995, I've covered a lot of companies. I still get chills down my spine when I come across a new potential investment. It can also be humbling, especially since many of the stocks I wrote about more than 30 years ago are no longer around.One of the handful of companies I was covering three decades ago that is still thriving is Disney (NYSE: DIS). You wouldn't know it from the stock chart. The shares are down 10% over the past year, while the broader market reaches new heights. Disney stock has been cut nearly in half since peaking a little over five years ago.I see opportunity in the apathy. Here is why my bullish conviction in the House of Mouse as an investment has never been higher.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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