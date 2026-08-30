Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.08.2026 14:08:00

I've Been Writing About Disney Stock for 30 Years. Here's Why My Conviction Has Never Been Higher.

You learn a lot writing about the stock market, and I've been doing that for a long time. As a contributor to The Motley Fool since 1995, I've covered a lot of companies. I still get chills down my spine when I come across a new potential investment. It can also be humbling, especially since many of the stocks I wrote about more than 30 years ago are no longer around.One of the handful of companies I was covering three decades ago that is still thriving is Disney (NYSE: DIS). You wouldn't know it from the stock chart. The shares are down 10% over the past year, while the broader market reaches new heights. Disney stock has been cut nearly in half since peaking a little over five years ago.I see opportunity in the apathy. Here is why my bullish conviction in the House of Mouse as an investment has never been higher.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Walt Disney

mehr Nachrichten

Analysen zu Walt Disney

mehr Analysen
07.05.26 Walt Disney Outperform Bernstein Research
02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Walt Disney 93,25 1,33% Walt Disney

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:54 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:40 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen