Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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05.11.2026 15:07:00

I've Been Writing About Disney Stock for 30 Years. Here's Why My Conviction Has Never Been Higher.

This might not be a good time to don my mouse ears. Shares of Walt Disney (NYSE: DIS) are barely trading higher this year. The stock has lost roughly a third of its value over the past five years. I still think that now is a great time to warm up to the leading media and entertainment company.

I've been a Disney shareholder for 40 years. I have now been contributing content to The Motley Fool for 31 years. I wrote about Disney then. I'm writing about Disney now. My conviction has never been higher. The combination of Disney's pipeline across several categories and its compelling forward valuation makes it a star you can wish upon again.

Image source: Disney.

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