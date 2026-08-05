Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
05.08.2026 17:00:00
I've Been Wrong About Coca-Cola Stock for 5 Years. Here's Why I'm Finally Changing My Mind.
For years, I filed Coca-Cola (NYSE: KO) stock under "fine, but why bother?" on my list of investment options. I saw a 130-year-old soda company facing a world turning against sugar, and I assumed it would plod along while faster-moving names sprinted past it.After watching Coca-Cola lately, I have had to admit I was reading it wrong.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
04.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
04.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|27 320,00
|-0,29%
|Coca-Cola Co.
|75,27
|0,11%
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