Fiverr International Aktie

Fiverr International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLX6 / ISIN: IL0011582033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 13:07:00

I've Been Wrong About Fiverr International Stock for 3 Years. Here's Why I'm Finally Changing My Mind.

Three years ago, I argued that the incoming generative AI revolution would be a tailwind for Fiverr International (NYSE: FVRR). The thesis was straightforward: as AI tools proliferated, demand for skilled freelancers who could wield them effectively would grow. Fiverr's marketplace would benefit. The stock should follow. I would look very smart.

Well, Fiverr is not making me look smart at all in 2026.

Image source: The Motley Fool.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fiverr International Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Fiverr International Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fiverr International Ltd. Registered Shs 7,24 -0,34% Fiverr International Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen freundlich erwartet -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street dürften grüne Vorzeichen zu sehen sein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen