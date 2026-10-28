Fiverr International Aktie
WKN DE: A2PLX6 / ISIN: IL0011582033
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28.10.2026 13:07:00
I've Been Wrong About Fiverr International Stock for 3 Years. Here's Why I'm Finally Changing My Mind.
Three years ago, I argued that the incoming generative AI revolution would be a tailwind for Fiverr International (NYSE: FVRR). The thesis was straightforward: as AI tools proliferated, demand for skilled freelancers who could wield them effectively would grow. Fiverr's marketplace would benefit. The stock should follow. I would look very smart.
Well, Fiverr is not making me look smart at all in 2026.
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