eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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18.11.2026 13:15:00
I've Been Wrong About Paypal Stock for 2 Years. Here's Why I'm Finally Changing My Mind.
Investors have been skeptical of PayPal (NASDAQ: PYPL) for the past two years, and for good reason. Specifically, the company has struggled with slowing growth and intensifying competition.
That said, in its third-quarter 2026 results, reported on Oct. 27, PayPal raised its full-year adjusted earnings guidance following its stronger-than-expected performance. On top of that, between Venmo's growth potential and PayPal's push into artificial intelligence (AI)-powered commerce, the company may finally be turning a corner.
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Nachrichten zu eBay Inc.
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13.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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12.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|104 775,00
|4,51%
|eBay Inc.
|109,98
|-0,79%
|PayPal Inc
|52,77
|0,00%