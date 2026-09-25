I've Changed My Mind on AMD. The AI Supercycle Has Room for More Than Just Nvidia.

For years, I thought Nvidia (NASDAQ: NVDA) was in a league of its own. And I was mostly right, considering that the company still holds about 86% of the data graphics processing unit (GPU) market.

That dominance helped Nvidia become the $5.4 trillion company that it is today, as artificial intelligence companies scoop up as many of Nvidia's GPUs as they can for their data centers.

But one of Nvidia's chip rivals, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), is carving out its own semiconductor niche in the current AI supercycle that I never saw coming.

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