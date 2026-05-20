MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
|
20.05.2026 03:41:00
I've Changed My Mind on MongoDB Stock -- The "Great Repricing" Makes It a Buy
For most of the last two years, MongoDB (NASDAQ: MDB) looked like a fairly classic case of an expensive software stock with no real margin of safety. The product was excellent, and growth was strong, but the valuation assumed almost everything would keep going right. I avoided it for that reason.After what has happened to the stock over the last several months, my view has shifted, and the case for owning this tech stock is fundamentally different today from 18 months ago.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MongoDB
|
13.05.26
|Erste Schätzungen: MongoDB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.03.26
|MongoDB-Aktie stürzt um mehr als ein Fünftel ab: Solide Ergebnisse können den enttäuschenden Ausblick nicht ausgleichen (finanzen.at)
|
01.03.26
|Ausblick: MongoDB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: MongoDB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.12.25
|MongoDB-Aktie schießt hoch: Starke Quartalszahlen - Umsatz und Prognose über Erwartungen (finanzen.at)
|
30.11.25
|Ausblick: MongoDB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu MongoDB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MongoDB
|287,35
|-0,48%