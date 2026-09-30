Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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30.09.2026 16:16:00

I've Changed My Mind on Nebius Stock. The AI Supercycle Has Room for More Than Just Hyperscalers.

The more I think about the AI supercycle, the less I think the investment case belongs exclusively to hyperscalers. That shift in perspective is why I now see Nebius Group (NASDAQ: NBIS) in a different light. The company is building an AI cloud platform that goes beyond model training, which is why it could play an even bigger role in the next phase of the AI supercycle.

Nebius says that demand for AI compute remains ahead of available supply. In fact, it signed four AI cloud contracts worth more than $1 billion each during the second quarter, while contract values with new customers increased more than ninefold.

Image source: Getty Images.

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