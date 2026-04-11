Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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11.04.2026 21:15:00

I've Changed My Mind on Palantir Stock. The Great Repricing Makes It a Buy.

I've avoided Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock for a long time. I always thought I was too late. The valuation always stopped me. Trading at 40, 60, or 80 times revenue, it felt like the market had already priced in every possible good outcome into the stock.Then I started paying less attention to the multiples and more attention to what was happening inside the company's customer relationships. That's when my thinking changed.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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