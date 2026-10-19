Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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19.10.2026 15:07:00

I've Covered Netflix for 24 Years. Here's Whether the Stock Is Overvalued Right Now.

I'm not one to typically celebrate investing anniversaries, but this month marks 24 years since I became a Netflix (NASDAQ: NFLX) shareholder. It's been largely ups along the way, but lately there's been a hard road down.

Shares of the company behind the world's leading premium streaming video service have plummeted more than 40% over the past year. I got in early, a few months after Netflix began trading and it was a broken IPO. Today's pullback isn't the same ground-floor opportunity, but is the stock a smart buy now or still overvalued? Let's take a closer look.

Image source: Getty Images.

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07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
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